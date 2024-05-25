قائد قوات "أحمد" الروسية يسلم جواز السفر الروسي لأسير أوكراني طلب البقاء في روسيا

سلم قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف الهوية الروسية للجندي الأوكراني الأسير ألكسندر أنانييف إذ رفض إدراج اسمه في قوائم التبادل وطلب منحه فرصة ليصبح مواطنا روسياً.

وقال علاء الدينوف في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "اتضح أنه جاء إلينا طلب عدم إدراجه في قوائم التبادل وعدم استبداله ومنحه فرصة أن يصبح مواطنا في روسيا الاتحادية، وأريد أن أظهر باقة هوية المواطن الروسي التي نسلمها اليوم إلى الرفيق أنانييف، اليوم هو ليس أسير حرب ولا عدواً لنا".

وأوضح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أنه تم القبض على أنانييف عام 2023 في الضواحي الغربية لكليشيفكا.

المصدر: RT