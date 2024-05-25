لقطات جوية توثق مواجهة بين الشرطة الأمريكية والمشتبه به تنتهي بمصرعه

انتهت مطاردة للشرطة الأمريكية بمصرع مشتبه به بعد مواجهة طويلة استمرت ساعتين على أحد الطرق السريعة في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا.

وبدأت المطاردة الشرطية صباح يوم الجمعة واستمرت عدة ساعات وانتهت بمواجهة في الطريق السريع 91.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن المشتبه به رجل مسلح يبلغ من العمر 40 عاما كان داخل سيارة سيدان زرقاء كانت محاصرة بمركبتين مدرعتين تابعتين للشرطة.

وقال المسؤولون إن السائق كان يهدد بإيذاء نفسه وشوهد وهو يلوح بمسدسه. كما أعلنت الشرطة الأمريكية أن المشتبه به توفي منتحرا.

المصدر: AP + وكالات