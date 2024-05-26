الجيش الاسرائيلي ينسحب من جنين بعد اقتحامها فجر اليوم واعتقال عدد من الفلسطينيين (فيديو)

أفاد مراسل RT بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد اقتحامهما فجر اليوم، واندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين بعد اعتقال عدد منهم.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من شارعي الناصرة، وجنين نابلس، كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

وذكرت أن الجرافة الإسرائيلية قامت بأعمال تدمير وتخريب طالت البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة وعدد من الشوارع في المخيم، كما هدمت مخبزا في المخيم.

المصدر: RT+ وفا