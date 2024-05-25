نتنياهو يعلق على فيديو لجندي يدعو إلى التمرد

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فيديو الجندي الذي دعا إلى التمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان، وحذر نتنياهو من عصيان الأوامر والتمرد.

وقال نتنياهو إنه حذر مرارا من عصيان الأوامر والتمرد، ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة من أي طرف كان بالتساوي.

يأتي ذلك بعدما نشر ابنه يائير الفيديو، وأعرب عن دعمه للجندي الذي يحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال يائير إنه جندي احتياط ولن يستجيب لأوامرهم وإنه يتبع فقط لرئيس الوزراء الاسرائيلي، وإن 100 ألف جندي احتياط يرفضون مغادرة غزة ومصرون على حكم غزة واحتلالها وجلب المستوطنين إليها.

المصدر: RT