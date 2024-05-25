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توتر بين مصر وإسرائيل.. أزمة معبر رفح تجاوز للخطوط الحمر

أخبار العالم

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منذ بداية هذه الحرب لم تتوقف إسرائيل عن محاولات تصدير أزماتها إلى مصر، في هذا المرة جاء الأمر عبر بوابة الإعلام الأمريكي،

حيث نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات تتهم مصر بإفشال المفاوضات عن طريق اجراء تعديلات غير متفق عليها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وهو الأمر الذي نفته مصر رسميا، تزامن ذلك مع تصريحات تستهدف إصرار مصر على عدم التنسيق مع السلطات الإسرائيلية التي تحتل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهو ما يبدو أنه كان موضوعا لاتصال جرى بالأمس بين الرئيسين الأمريكي والمصري اتفقا خلاله على مرور المساعدات مؤقتا عبر معبر كرم أبو سالم.
عن هذه التطورات وتداعياتها يدور هذا النقاش مع ضيفنا في الاستديو المستشار الأكاديمي وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد مجاهد الزيات.

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