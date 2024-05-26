كشف خطورة مشروبات الطاقة

يشير الدكتور آشوت غريغوريان أخصائي طب وجراحة الأوعية الدموية، إلى أنه لا ينصح بتناول مشروبات الطاقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

إقرأ المزيد





ووفقا له، تلحق مشروبات الطاقة الضرر بالجسم، بالإضافة إلى ذلك تسبب الإدمان لأنها تحتوي على الكافيين والتاورين وغوارانا. ويزداد الضرر الذي تلحقه بالجسم عند تناول 3-4 عبوات منها خلال 2-3 ساعات وخاصة مع الكحول.

ويشير الطبيب، إلى أن تناول مشروبات الطاقة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب، ويمكن أن تسبب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب ومضاعفات في البطين، تؤدي إلى الرجفان وحتى سكتة قلبية.

وتضم مجموعة الخطر وفقا له، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وخاصة الشباب منهم، لأنها يمكن أن تسبب تجلط الدم.

وينصح الطبيب بتناول القهوة بعقلانية بدلا من مشروبات الطاقة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"