أشار رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى أن زيلينسكي فقد شرعيته منذ انتهاء ولايته مؤخرا وجميع قرارات التعبئة الصادرة عنه باطلة، وعلى مجنّديه العودة إلى منازلهم.

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وكتب فولودين على "تلغرام": "أي اتفاقات مع رئيس غير شرعي باطلة ويمكن الطعن فيها في المستقبل. زيلينسكي فقد حق التحديث باسم أوكرانيا".

وأضاف أن زيلينسكي اغتصب السلطة بإلغاء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولايته وكل قراراته وأوامره لم تعد شرعية.

وتابع: "على المجندين الأوكرانيين الذين تم سوقهم للخدمة بموجب مرسوم زيلينسكي للتعبئة العامة العودة إلى منازلهم، حيث لا تحظى أي قرارات منه بالشرعية".

وقال: "لم يحق له إعلان التعبيئة وإرسال المواطنين إلى الحرب واتخاذ أي قرارات أخرى. وعلى الذين لا يعرفون القانون أن يفهموا أن ذلك لن يحميهم من المسؤولية".

المصدر: RT