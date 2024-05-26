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السلطات السعودية تتخذ قرارا عاجلا بعد حالات تسمم غذائي في حفر الباطن

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السلطات السعودية تتخذ قرارا عاجلا بعد حالات تسمم غذائي في حفر الباطن
صورة أرشيفية
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أغلقت السطات السعودية أمس السبت إحدى المنشآت التجارية في منطقة حفر الباطن بعد رصد حالات تسمم غذائي.

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وقالت أمانة حفر الباطن في بيان نشرته على صفحتها بمنصة "إكس": "رصدت أمانة حفر الباطن اليوم السبت 17 ذو القعدة 1445هـ الموافق 25 مايو 2024م بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية".

وتابعت: "وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن، التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحة لمثل هذه الحالات الطارئة، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب وإغلاق المنشأة احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.."

وأضافت: "وما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة".

المصدر: RT

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