أعلن عضو مجلس تنسيق تكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف أن طائرات استطلاع "الناتو" تسهم في إعداد هجمات قوات كييف على روسيا، ويجب أن تصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وقال روغوف لوكالة "نوفوستي": "يتم تنسيق الهجمات على الأراضي الروسية، وخاصة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، بشكل علني ومباشر من خلال المسيرات الاستطلاعية-الهجومية التابعة لحلف "الناتو"، وهي تحضر الأساس للهجمات الإرهابية اللاحقة، وهي تحلق حول شبه جزيرة القرم وجسر القرم وإقليم كراسنودار في أقرب مسافة ممكنة. وبعد هذا الاستطلاع، يهاجم مسلحو القوات الأوكرانية بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار أو المسيرات البحرية".

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وأشار إلى أن طائرات الاستطلاع بعيدة المدى التابعة لحلف "الناتو" تتواجد رسميا في السماء فوق المياه المحايدة، ولكنها في الوقت نفسه تقترب قدر الإمكان من الحدود الروسية وتنفذ مهام عسكرية ضد روسيا، ويتمركزون في قاعدة جوية في إيطاليا.

وتابع: "الولايات المتحدة، وبشكل عام، حلف "الناتو" متورط بشكل مباشر في الأعمال القتالية ضد روسيا، ويشير ظهور طائرة واحدة أو عدة طائرات استطلاع بدون طيار تابعة لحلف "الناتو" في كل مرة إلى استفزاز خطير وشيك ضد المناطق الجنوبية من روسيا".

وشدد على أنه "من أجل حماية سيادة وأمن الحدود الجنوبية لبلادنا، يجب أن تكون هذه الطائرات المسيّرة أهدافا مشروعة للتدمير".

المصدر: "نوفوستي"