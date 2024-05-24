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أوربان: ندرس عدم مشاركة هنغاريا في عمليات "الناتو" خارج حدوده

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أوربان: ندرس عدم مشاركة هنغاريا في عمليات
AFP
أعلام بلدان حلف "الناتو"، بروكسل
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الدبلوماسيين ورجال القانون الهنغاريين يبحثون كيفية عدم مشاركة هنغاريا في عمليات حلف "الناتو" خارج حدوده، رغم عضوية بودبست في الحلف.

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وقال أوربان عبر إذاعة Kossuth: "رجال القانون في هنغاريا يبحثون كيف يمكن لهنغاريا أن تكون عضوا في حلف "الناتو" وألا تشارك في عملياته خارج حدوده".

وأضاف أنه عندما تم تأسيس الحلف لم يتحدث أعضاؤه عن عمليات عسكرية وحروب سيخوضها خارج حدوده.

وأشار إلى أن بروكسل بدأت استخدام مصطلح "دولة غير مشاركة" لوصف موقف هنغاريا.

المصدر: نوفوستي

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