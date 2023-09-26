موقع: واشنطن وحلفاؤها ضاعفوا عدة مرات وتيرة طلعات التجسس قرب القرم

تفيد معطيات موقع Flightradar24، بأن واشنطن مع حلفائها في الناتو ضاعفوا عدد طلعات الاستطلاع الجوي في منطقة القرم ثلاث مرات.

وتدل معطيات الموقع، على أنه خلال الأسبوع من 18 إلى 24 سبتمبر، نفذت طائرات الاستطلاع الأمريكية والطائرات بدون طيار الاستراتيجية، بالإضافة إلى طائرات "الاستطلاع" التابعة لدول الناتو، 21 رحلة جوية في منطقة شبه الجزيرة الروسية.

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على سبيل المثال، حلقت طائرات أمريكية من طراز P-8A Poseidon وEP-3E Aries II، وكذلك طائرات RC-135W Rivet Joint وطائرات E-3A Sentry البريطانية فوق الساحل الشرقي لرومانيا. وحلقت طائرات الاستطلاع الاستراتيجي الأمريكية بدون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk فوق الجزء الأوسط والشرقي من البحر الأسود.

وتؤكد معلومات الموقع، أن معظم هذه الطلعات الجوية – 16 من أصل 21 – قامت بها طائرات أمريكية.

للمقارنة: في بداية العام وفي الربيع، قامت طائرات الولايات المتحدة والناتو برحلة واحدة يوميا في المتوسط ​​فوق منطقة البحر الأسود. وهكذا، في الأسبوع من 16 إلى 22 يناير، نفذت طائرات الناتو (طائرات أمريكية بدون طيار بشكل أساسي) سبع رحلات فقط في نفس المناطق، وفي الأسبوع من 15 إلى 21 مايو - خمس رحلات فقط.

وقبل يوم من الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود، والتي نفذتها القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز في 22 سبتمبر، ارتفع نشاط الطلعات الاستطلاعية للطائرات الأمريكية وحلفائها إلى ست رحلات يوميا.

وبالتالي، يمكن القول إنه توجد علاقة بين كثافة رحلات طائرات الاستطلاع الغربية وكثافة ضربات القوات الأوكرانية ضد شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي