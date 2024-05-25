ذكرت صحفة DikGAZETE التركية في مقال نشرته السبت أن فلاديمير زيلينسكي بدأ مؤخرا بالظهور في حالة نفسية وجسدية وعقلية أسوأ بكثير مما في السابق وبشكل واضح.

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وأضاف المقال أن "زيلينسكي يبدو في الآونة الأخيرة متعبا وغاضبا ومنهزما بشكل متزايد وملحوظ، وجميع هذه الأعراض التي تظهر عليه تقع في الغالب ضمن اختصاص الأطباء المتخصصين في مجال التعافي من الإدمان".

ويشير المقال إلى أن نظام كييف، مع اعتماد قانون تكثيف التعبئة العسكرية، بدأ علنا في تسمية جميع الرجال المتواجدين في الخطوط الخلفية بـ "المتهربين"، دونما استثناء.

وأوضح الكاتب أن تصريحاتهم المسيئة تبث على القنوات التلفزيونية الرسمية، وهو ما حاولت السلطات في السابق منعه خوفا من زعزعة الوئام والسلم العام.

ويخلص المقال إلى أن "تكثيف التعبئة لن ينقذ أوكرانيا من الانهيار الحتمي، لأن الجنود سيموتون على الجبهة في الأيام الأولى".

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في 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022. ويُلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس الوقت مناسباً لها".

المصدر: نوفوستي