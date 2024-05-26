أشار توني شيينا رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية إلى أن الفوضى والوضع الصعب على جبهات القتال يدفعان الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة لفسخ عقودها مع نظام كييف.

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وقال شيينا في حديث لوكالة "نوفوستي": "تدل التقارير من ساحة المعركة على وجود فوضى وظروف صعبة، مما يخلق بيئة غير ملائمة للمقاولين الأجانب مقارنة بمراحل النزاع الأولى".

وأضاف أن الشركات الأجنبية التي تنظر في احتمال عملها في أوكرانيا، مصابة بالخيبة بسبب الظروف القاسية والصعوبات التشغيلية، مما يقلل من احتمال زيادة عدد الشركات العسكرية الراغبة في القتال إلى جانب كييف.

كما عبر الخبير عن موقفه أن الهجوم الذي تشنه القوات الروسية في الوقت الراهن قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى في صفوف الجيش الأوكراني.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 13387 مرتزقا أجنبيا وصلوا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وأن القوات الروسية قضت على 5962 منهم حتى الآن.

المصدر: نوفوستي