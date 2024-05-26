تحليق طائرات حربية بولندية تزامنا مع عمليات للطيران الروسي غرب أوكرانيا

حلقت طائرات حربية بولندية الليلة الماضية تزامنا مع "نشاط مكثف للطيران الاستراتيجي الروسي" الذي وجه ضربات بعيدة المدى لمواقع عسكرية غرب أوكرانيا.

وكتبت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في حسابها على منصة "إكس": "الليلة كان هناك نشاط مكثف للطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية، وهو مرتبط على وجه الخصوص بضربات صاروخية تم تنفيذها على أهداف في غرب الأراضي الأوكرانية".

يشار إلى أنه في إطار الرد على الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على أهداف مدنية غربي روسيا، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات تستهدف المواقع العسكرية والبنى التحتية لقوات كييف والمرتزقة.

المصدر: نوفوستي