 
مباشر

تحليق طائرات حربية بولندية تزامنا مع عمليات للطيران الروسي غرب أوكرانيا

أخبار العالم

تحليق طائرات حربية بولندية تزامنا مع عمليات للطيران الروسي غرب أوكرانيا
Globallookpress
طائرات حربية بولندية تحلق في الأجواء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm2u

حلقت طائرات حربية بولندية الليلة الماضية تزامنا مع "نشاط مكثف للطيران الاستراتيجي الروسي" الذي وجه ضربات بعيدة المدى لمواقع عسكرية غرب أوكرانيا.

وكتبت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في حسابها على منصة "إكس": "الليلة كان هناك نشاط مكثف للطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية، وهو مرتبط على وجه الخصوص بضربات صاروخية تم تنفيذها على أهداف في غرب الأراضي الأوكرانية".

يشار إلى أنه في إطار الرد على الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على أهداف مدنية غربي روسيا، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات تستهدف المواقع العسكرية والبنى التحتية لقوات كييف والمرتزقة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز