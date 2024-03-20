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بوتين: قادرون على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم البنية التحتية المدنية لكن لدينا خططنا

بوتين: قادرون على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم البنية التحتية المدنية لكن لدينا خططنا

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بوتين: قادرون على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم البنية التحتية المدنية لكن لدينا خططنا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة على الرد بالمثل على العدو الذي يهاجم البنية التحتية المدنية لكن لدى البلاد خططها الخاصة.

وأضاف الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع ممثليه في الانتخابات الرئاسية الروسية : "لقد قلت أيضًا لماذا يتخذ العدو مثل هذه الإجراءات. بالطبع، يمكننا الرد بالمثل ضد البنية التحتية المدنية، وضد جميع الأهداف المماثلة التي يهاجمها العدو. لكن لدينا وجهات نظرنا الخاصة وخططنا في هذا الصدد.. وبالتالي سنتّبع ما حددناه".

وأضاف: "هناك طرق مختلفة، ليست سهلة، لكننا سنفعلها.. بالطبع سنعمل عليها".

وشدد بوتين على أن المهمة الأساسية هي ضمان سلامة المدنيين.

يتبع.. 

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