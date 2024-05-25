بوتين: يجب أن تكون روسيا دائما متقدمة على العدو بخطوة لضمان النصر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح اجتماعه مع قيادة شركات صناعة الدفاع اليوم السبت، أن روسيا يجب أن تكون دائما متقدمة بخطوة على العدو من أجل ضمان النصر.

وقال بوتين: "أود أن أؤكد أنه يجب علينا أن نكون متقدمين بخطوة طوال الوقت، ويجب أن نكون متقدمين على العدو طوال الوقت، وعندها سيكون النصر مضمونا".

وأضاف موجها كلامه إلى المشاركين في الاجتماع: "المتخصصون لديكم، وأنتم أنفسكم، دائما على اتصال مع رجالنا الذين يعملون على خط الجبهة ويقاتلون ولا يدخرون أنفسهم ويحمون مصالح روسيا".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "بمجرد أن نتقدم بنصف خطوة على الأقل، فهذا كل شيء: ستزداد الكفاءة عدة مرات، ببساطة عدة مرات!".

واقترح بوتين استخدام موارد "صناعة الدفاع الشعبية" بشكل أكثر فعالية، فقال: "من الضروري أيضا استخدام موارد "صناعة الدفاع الشعبية" بشكل أكثر فعالية لتوفير فرصة لمزيد من التطوير وتوسيع الإنتاج، واعتماد بعض النماذج الأكثر فعالية في الخدمة بسرعة".

ولفت بوتين انتباه المشاركين في الاجتماع إلى أن "قضايا تنويع إنتاج المؤسسات الدفاعية لم تتم إزالتها من جدول الأعمال".

وأكد أن "تطوير المنتجات المدنية ذات التقنية العالية وحل هذه المشكلة النظامية يعد أمرا في غاية الأهمية من أجل الاستخدام الأمثل لإمكانات الإنتاج في الصناعة، وتأمين موظفين واعدين، وبشكل عام زيادة استقرار منظومة الصناعة الدفاعية، وتنميتها التنمية المستدامة، وتكوين قاعدة اقتصادية ومالية متينة، وعلى وجه التحديد، على المدى الطويل".

وأشار بوتين إلى أنه "تم خلال السنوات السابقة بناء هيكل صناعة الدفاع بشكل منهجي وفقا لذلك، وأكد أن هذا لم يكن ليتم قبل سنة ونصف إلى سنتين مع بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بل قبل ذلك بكثير".

وشدد الرئيس الروسي على أن المناقشات ستركز أيضا خلال الاجتماع على مواصلة تحسين الهياكل والشركات اللازمة لضمان وتحسين القدرة الدفاعية للدولة.

المصدر: RT