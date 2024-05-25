مشاهد جديدة تظهر زورقا عسكريا أمريكيا وجزءا من رصيف "بايدن" جرفتهما المياه إلى سواحل أسدود

جرفت الأمواج زورقا عسكريا أمريكيا وجزءا من رصيف أمريكي عائم إلى شاطئ بالقرب من مدينة أسدود في جنوب إسرائيل اليوم السبت.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن 4 من سفن تابعة لجيشها لحقت بها أضرار جراء الرياح البحرية العاتية، مضيفة أن إثنتين منها رستا بالقرب من الرصيف قبالة ساحل قطاع غزة وأخرتين في إسرائيل.

وقالت السلطات الأمريكية إن الحادثة لم تؤد إلى وقوع إصابات مؤكدة أن الجنود الأمريكيين لن يدخلوا قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية إن الولايات المتحدة تتعامل مع الجيش الإسرائيلي لاستعادة السفن.

المصدر: AP