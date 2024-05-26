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تهديد أمريكي للبنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا

مال وأعمال

تهديد أمريكي للبنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا
Globallookpress
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين البنوك الأوروبية في روسيا من تعرضها لمخاطر كبيرة مع تشديد العقوبات ضد البنوك التي تتعامل مع الجهات الروسية.

وقالت يلين في مقابلة مع وكالة "رويترز": "البنوك الأوروبية تواجه مخاطر متزايدة في العمل في روسيا، والولايات المتحدة تتطلع إلى تشديد عقوباتها الثانوية على البنوك التي يتبين أنها تتعامل مع الجهات الروسية في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا".

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وأضافت: "نتطلع إلى تشديد محتمل لعقوباتنا على البنوك الناشطة في روسيا".

وقالت على هامش اجتماع وزراء مالية G7 في إيطاليا إن العقوبات المتعلقة بالبنوك في روسيا لن يتم فرضها إلا "إذا كان هناك سبب لذلك، لكن العمل في روسيا يخلق قدرا هائلا من المخاطر".

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "سياسة احتواء وإضعاف روسيا" هي استراتيجية طويلة المدى للدول الغربية وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

ولفت إلى قدرة الاقتصاد الروسي على تفادي آثار هذه العقوبات واستمرار نموه، خلافا لاقتصادات الدول التي تفرض هذه العقوبات.

المصدر: رويترز+ نوفوستي

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