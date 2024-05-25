مفاجأة في قائمة منتخب سوريا لمباراتي كوريا الشمالية واليابان بتصفيات كأس العالم

أعلن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قائمة المنتخب السوري استعدادا لخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتأهب المنتخب السوري لمواجهة نظيره الكوري الشمالي يوم 6 يونيو المقبل، في لاوس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.

ومن ثم يحل ضيفا على منتخب اليابان يوم 11 يونيو 2024، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة.

وقرر هيكتور كوبر ضم المهاجم عمر السومة، الذي أعلن اعتزاله دوليا بعد استبعاده من تشكيلة المنتخب السوري لكأس آسيا الماضي، ومن ثم تراجع عن قراره.

وكان عمر السومة (35 عاما) الهداف التاريخي للدوري السعودي واللاعب الحالي لنادي العربي القطري، قد استبعد عن التشكيلة التي بلغت الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس آسيا الأخيرة في قطر عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.

بينما خلت قائمة منتخب سوريا من المهاجم عمر خريبين الذي تقدم باعتذار خطي بسبب ظروفه الخاصة، حسبما أوضح الاتحاد المحلي.

كما يغيب كل من اللاعب أيهم أوسو لعدم تعافيه من إصابته في الكاحل، ومحمد عثمان بسبب عملية جراحية سيجريها في العين مطلع يونيو المقبل بناء على موعد مسبق، ونوح شمعون بسبب عدم تعافيه من إصابته السابقة.

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وفي ما يلي قائمة منتخب سوريا للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027:

أحمد مدنية، استيبان خليل، إلياس هدايا، مكسيم صراف، إيميليانو آمور، ثائر كروما، عمرو ميداني، مؤيد عجان، مؤيد الخولي، عبد الرحمن، يس، عمرو جنيات، خليل إلياس، محمد عنز، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، المار إبراهيم، عمار رمضان، محمود الأسود، داليهو ايراندست، محمد الحلاق، عمر السومة، علاء الدالي، توبياس القاضي وإبراهيم هيسيار.

المصدر: وكالة سانا