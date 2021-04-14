ريال مدريد يقهر ليفربول في دوري الأبطال (فيديو)

أطاح فريق ريال مدريد بمضيفه ليفربول الإنجليزي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم، إثر تعادله معه من دون أهداف، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن فريق ليفربول من الوصول إلى شباك ضيفه ريال مدريد، بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت له للتسجيل على ملعب "أنفيلد".

Если бы не Куртуа, дела «Реала» были бы намного хуже.



Этот длиннорукий парень может все 😱 pic.twitter.com/GvFY63XODr — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز" ليغ، بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول (3-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

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وضرب ريال مدريد بذلك موعدا في المربع الذهبي للبطولة، مع الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي، الذي انتزع بدوره بطاقة التأهل إلى هذا الدور أيضا، من فريق بورتو البرتغالي، بتفوقه عليه (2-1) بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق اللندني على ضيفه البرتغالي بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية، قبل أن يخسر بهدف وحيد على الملعب نفسه، يوم أمس الثلاثاء.