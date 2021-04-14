التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "أنفيلد" الذي يحتضن اليوم الأربعاء اللقاء المرتقب بين فريق ليفربول الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

إليكم اختيارات المدرب كلوب لمواجهة @realmadridarab في إياب الدور ربع النهائي! 🔴#ليفربول_مدريد | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2021

بينما اختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

يذكر أن ريال مدريد تغلب على ليفربول (3-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

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وسيكون الفائز من مواجهة الفريق الإسباني "الميرينغي" والإنجليزي "الريدز"، على موعد في المربع الذهبي، مع فريق تشيلسي الإنجليزي الذي انتزع بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ"، من فريق بورتو البرتغالي، بتفوقه عليه (2-1) بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق اللندني على ضيفه البرتغالي بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية، قبل أن يخسر بهدف وحيد على الملعب نفسه، يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: "twitter/LFC/realmadrid"