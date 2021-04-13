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شاهد.. هدف عالمي "بمقصية" إيرانية في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

شاهد.. هدف عالمي
Reuters /Marcelo Del Pozo
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حجز فريق تشيلسي الإنجليزي مقعدا له في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب بورتو البرتغالي رغم خسارته أمامه (1-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء.

وأحرز المهاجم الإيراني هدف الفوز الوحيد للفريق البرتغالي بتسديدة "مقصية" رائعة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

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وانتزع فريق تشيلسي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي "للتشامبيونز ليغ" من الفريق البرتغالي بفضل فوزه عليه بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية أيضا.

المصدر: RT 

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