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بايرن ميونخ يحقق فوزا بطعم العلقم على باريس سان جيرمان (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ يحقق فوزا بطعم العلقم على باريس سان جيرمان (فيديو)
Reuters /Christian Hartmann
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أخفق فريق بايرن ميونخ في مواصلة الدفاع عن لقب أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز اليتيم للفريق الألماني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

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وتفوق باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بفضل الفوز وفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه، حيث فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب (3-2)، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب أليانز أرينا، في مدينة ميونخ، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ"، ويجرد الفريق البافاري من اللقب.

المصدر: RT 

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