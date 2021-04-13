التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه العملاق البافاري:

بينما سيبدأ الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بالتشكيلة التالية، لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان:

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان خرج بفوز ثمين من ملعب منافسه بايرن ميونخ (3-2)، يوم الأربعاء الماضي، ليضع قدما بذلك في المربع الذهبي للبطولة، والثأر من خسارته في المباراة النهائية بهدف وحيد في الموسم الماضي.

ويحتاج بايرن ميونخ في تحقيق الفوز بهدفين من دون رد أو بنتيجة أكبر من تلك التي خسرها أمام الفريق الباريسي، للتأهل إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ" ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

في المقابل، يكفي باريس سان جيرمان إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بنتيجة أقل من فوزه على منافسه الألماني.

المصدر: وكالات