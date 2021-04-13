دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي وبورتو

يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل (47 عاما)، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للبلوز" لمواجهة ضيفه البرتغالي:

بينما اختار البرتغالي سيرجو كونسيساو (46 عاما)، المدير الفني لفريق بورتو، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت يفوز تشيلسي على بورتو بهدفين نظيفين، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية أيضا.

المصدر: "twitter/chelseafc/fcporto"