مانشستر سيتي يبلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مضيفه بوروسيا دورتموند عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وسجل اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام (17 عاما) هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

Все ждали выстрелов Холанда, но зарешал другой талант – 17-летний Беллингхэм.



Бам – и в полуфинал проходит уже «Дортмунд» pic.twitter.com/vy2QFY4jas — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

وأدرك اللاعب الجزائري رياض محرز التعادل للفريق الإنجليزي بهدف سجله بحلول الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

Джан тянулся к мячу головой, но мяч задел и руку. Арбитр не стал сам смотреть ВАР и поставил на точку.



Справедливый пенальти? pic.twitter.com/fHkAcJVpqU — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

ومن ثم أحرز النجم الإنجليزي الصاعد فيل فودين هدف الفوز لفريقه بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

Фоден молотком из-за пределов штрафной приговорил «Боруссию».



Бабах имени Фила 😍 pic.twitter.com/JZvjLpP494 — Матч ТВ (@MatchTV) April 14, 2021

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وضرب مانشستر سيتي بذلك موعدا في المربع الذهبي لدوري الأبطال، مع فريق باريس سان جيرمان، الذي بلغ الدور ذاته، على حساب منافسه بايرن ميونخ، بتفوقه عليه بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونخ، قبل أن يخسر أمامه (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، في إياب دور الثمانية. ليتأهل الفريق الفرنسي إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ"، ويجرد العملاق البافاري من اللقب.

المصدر: RT