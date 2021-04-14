دوري الأبطال.. مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند

يحل فريق مانشستر سيتي صيفا على بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع الألماني إيدين تيرزيتش (38 عاما)، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الإنجليزي، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

🔛 Mit der Startelf aus dem Hinspiel geht's rein in diesen #UCL-Abend! pic.twitter.com/AQ1bNgn2XX — Borussia Dortmund (@BVB) April 14, 2021

بينما سيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (50 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الألماني:

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز مانشستر سيتي على بوروسيا دورتموند (2-1)، يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

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وسيضرب الفائز من المواجهة التي تجمع بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، موعدا في المربع الذهبي لدوري الأبطال، مع فريق باريس سان جيرمان، الذي حجز مقعدا له في هذا الدور، على حساب منافسه بايرن ميونخ، بتفوقه عليه بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونخ، قبل أن يخسر أمامه (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، في إياب دور الثمانية. ليتأهل الفريق الفرنسي إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ"، ويجرد العملاق البافاري من اللقب.

المصدر: "twitter/bvb/cityarabia"