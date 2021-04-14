رئيس بوروسيا: أنا أعرف أين سيلعب هالاند في الموسم المقبل

أبدى رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم هانز يوأخيم فاتسكه انزعاجه حيال استمرار الشائعات حول رحيل نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عن فريقه، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال فاتسكه في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد سئمت من هذا، في الصيف الماضي كان كل واحد في إنجلترا وكل واحد في أوروبا وكل صحفي يقول إن جادون سانتشو سينتقل إلى مانشستر يونايتد أو أي مكان آخر لكنه واصل اللعب في دورتموند، والآن يكتب كل واحد أن هالاند سيلعب الموسم المقبل لصالح ريال مدريد أو برشلونة أو هذا النادي أو ذاك".

وتابع رئيس بوروسيا:" بعد الأول من سبتمبر المقبل سنرى أين سيلعب، أعتقد أنني أعرف أين سيلعب، وهذا هو كل ما يمكنني قوله عن هذا الموضوع".

وأكد فاتسكه على ضرورة ألا يبيع النادي أي لاعب هذا مهم، وأبدى رد فعل هادئاً حيال سفر وكيل هالاند، مينو رايولا، ووالد اللاعب، الف-انجه هالاند إلى إسبانيا وقال: "إن مينو هو نموذج من طراز خاص وهو يسعى إلى أفضل صفقة للاعبه فهذا هو عمله، وأنا أعرف مينو جيدا، وهو كذلك يعرفني جيدا، وليس لدينا مشاكل وكل واحد يعرف ماذا يريد الآخر".

وأوضح رئيس بوروسيا: "عندما داهمنا فيروس كورونا، لم يكن لدينا أي ديون. ولا يورو واحد. لذلك، نحن في وضع مريح. نحن لسنا بحاجة إلى بيع لاعبينا، وهذا مهم".

وأضاف "يجب أن تعلم الأندية الثرية: إذا أرادوا شراء لاعبين من بوروسيا، فهناك خياران. أولا، سأقول لهم فقط إنهم لا يملكون أي فرصة. وثانيا، سأقول لهم "هذا هو الثمن". ويجب أن يعلموا أن هذا هو السعر الوحيد. لا يوجد غيره. نحن واضحون وصادقون للغاية".

من ناحية أخرى، أعرب فاتسكه عن رفضه لانتقادات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي صرح قبل مباراة فريقه أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، بقوله إن النادي الألماني "ينفق كما كبيرا من المال ويدفع الكثير إلى وكلاء الأعمال" لضم نجوم شباب.

ورد فاتسكه على تصريحات غوارديولا، قائلا: "لقد أنفقوا قرابة مليار يورو في الأعوام الخمسة الماضية لشراء لاعبين جدد، في خمسة أعوام، من لديه القدرة على هذا، لا يجب عليه انتقاد الأندية الأخرى".

وتألق إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" البالغ من العمر 20 عاما، بشكل لافت مع دورتموند، منذ انتقاله إلى صفوفه في يناير 2020، حيث يتصدر هذا الموسم جدول ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" برصيد 10 أهداف، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه وصيفه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحل صيفا على بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن لقاء انتهى بفوز الفريق الإنجليزي (2-1)، يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

وسيضرب المتأهل من المواجهة التي تجمع بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال، موعدا فيه مع فريق باريس سان جيرمان، الذي حجز مقعدا له في هذا الدور، على حساب منافسه بايرن ميونخ، بتفوقه عليه بفضل الأهداف المسجلة خارج الديار، حيث فاز الفريق الفرنسي على منافسه الألماني في عقر داره (3-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونخ، قبل أن يخسر أمامه (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، في إياب دور الثمانية. ليتأهل الفريق الفرنسي إلى الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ"، ويجرد العملاق البافاري من اللقب.

المصدر: وكالات