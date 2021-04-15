شاهد.. الفرص الذهبية التي أضاعها محمد صلاح أمام ريال مدريد

أهدر النجم المصري محمد صلاح العديد من الفرص المحققة للتسجيل خلال المباراة المصيرية لفريقه ليفربول أمام ضيفه ريال مدريد (0-0)، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتيحت فرصة ذهبية لمحمد صلاح كاد أن يصعق ريال مدريد بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من انطلاق صفارة البداية، عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، على طبق من ذهب، لكن حارس المرمى البلجيكي تيبو كرتوا نجح في التصدي لكر صلاح بقدمه اليسرى.

وفي حال ترجم النجم المصري هذه الفرصة إلى هدف مبكر في مرمى ريال مدريد، لعل ذلك كان من شأنه أن يغير مجريات المباراة بشكل جذري، حيث كان سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي "الريدز" وفي المقابل يشكل ضغطا نفسيا هائلا على لاعبي الفريق الملكي.

كما أهدر الفرعون المصري فرصة أخرى محققة للتسجيل في الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول، عندما تلقى كرة أخرى من ماني، سددها من داخل منطقة الجزاء ذهبت من فوق المقص الأيسر.

وحصل صلاح على فرصة أيضا في الدقيقة 67، عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته اصطدمت بالمدافع البرازيلي ميليتاو.

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وأخفق ليفربول بذلك في تعويض هزيمته أمام ريال مدريد (1-3)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد، ليخرج "الريدز" من الدور ربع النهائي "للتشامبيونز" ليغ".

بينما ضرب ريال مدريد موعدا في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي، الذي انتزع بدوره بطاقة التأهل إلى هذا الدور أيضا، من فريق بورتو البرتغالي، بتفوقه عليه (2-1) بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT