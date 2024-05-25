تقدم روسي بخاركوف.. وموسكو تحذر من انهيار كامل لأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قادة شركات صناعة الدفاع الروسية أن روسيا يجب أن تكون دائما متقدمة بخطوة على العدو من أجل ضمان النصر..

حيث تتقدم القوات الروسية بخطوات متأنية وراسخة على مختلف الجبهات خلال العملية العسكرية الخاصة، وفي تطور لافت دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي دول الحلف إلى السماح باستخدام الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا من أجل استهداف العمق الروسي.. وهو ما أعتبره المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصعيدا غير مسبوق يقتضي إجراءات خاصة.. ومرده أن الغرب يرى تغير الوضع بسرعة على الجبهة لصالح روسيا وهو محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا.. فما هي احتمالات الاشتباك الروسي المباشر مع دول في الحلف على خلفية الوضع في أوكرانيا؟

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