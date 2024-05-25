 
مباشر

لبيد: على الحكومة إغلاق قضية صفقة الرهائن الآن.. أولادنا يموتون في قطاع غزة

أخبار العالم

لبيد: على الحكومة إغلاق قضية صفقة الرهائن الآن.. أولادنا يموتون في قطاع غزة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm16

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "هناك قرارا واحدا يتعين على الحكومة اتخاذه، وهو إغلاق ملف صفقة الرهائن في قطاع غزة الآن.

وقال لابيد "في هذا المساء كنت مع عائلات المختطفين في ساحة المختطفين، وعند بوابة بيغن. أولادنا وبناتنا يموتون هناك واحدا تلو الآخر، ويجب ألا نفوت الفرصة مرة أخرى لإعادتهم إلى ديارهم". 

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

إقرأ المزيد
تفاعل كبير مع فيديو أسر مجندات إسرائيليات وحماس تؤكد التلاعب فيه
تفاعل كبير مع فيديو أسر مجندات إسرائيليات وحماس تؤكد التلاعب فيه

وأوردت صحف اسرائيلية ان اجتماعا عقد مؤخرا في فرنسا بمشاركة إسرائيلية قطرية أمريكية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق مقترحات جديدة يقدمها الوسطاء المصريون والقطريون.

وتتصاعد الاحتجاجات من جهة عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبة بعقد صفقة فورية بين إسرائيل وحركة حماس.    

المصدر: يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز