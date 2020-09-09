رسميا.. "البريميرليغ" يرفض بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي

أعلن نيوكاسل يونايتد في بيان رسمي اليوم الأربعاء، رفض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" عرض الاستحواذ على النادي المقدم من صندوق الاستثمار العام السعودي.

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وقال نيوكاسل في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي:"نيوكاسل يونايتد يؤكد أن البريميرليغ رفض عرض الاستحواذ على النادي، المقدم من مجموعة PCP والإخوة روبن وصندوق الاستثمار العام للمملكة العربية السعودية، بناء على اختبار الملاك والمدراء".

وأضاف البيان:"النتيجة قد تم الوصول إليها على الرغم من تقديم النادي العديد من الدلائل والآراء القانونية التي تؤكد أن صندوق الاستثمار العام يعتبر هيئة مستقلة عن الحكومة السعودية".

وتابع البيان:"النادي وملاكه يرفضون اعتبار أن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة البريميرليغ قد تصرف بشكل سليم فيما يتعلق بتلك المسألة، وسيدرسون الخيارات المتاحة أمامهم".

وختم البيان:"مايك آشلي (مالك النادي) يتفهم إحباط الجماهير ويود طمأنتهم أنه كان متفانيا بشكل كامل لضمان إتمام عملية الاستحواذ كونه يشعر أنها في صالح النادي. مايك يواصل كونه داعما للمدرب ستيف بروس واللاعبين وللطاقم الفني ويتمنى لهم الأفضل في الموسم المقبل".

وارتبط اسم نيوكاسل مؤخرا بإمكانية انتقال ملكيته إلى مستثمرين سعوديين يرغبون في شراء أسهم النادي الإنجليزي من مالكه الحالي، مايك آشلي.

وكانت التقارير في الفترة الماضية تؤكد على أن المستثمرين السعوديين قد توصلوا لاتفاق مع آشلي على دفع مبلغ مالي قيمته 300 مليون يورو للاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.

المصدر: وكالات