رابطة الدوري الإنجليزي تنعش آمال السعودية للاستحواذ على نيوكاسل

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، لجماهير نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي لا يزال ممكنا.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن رابطة تمثل جماهير نيوكاسل يونايتد، استجوبت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، بشأن سبب فشل عملية بيع النادي للمجموعة الاستثمارية، التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "بي سي بي كابتل بارتنرز"، و"روبن بروذرز"، ليؤكد ماسترز، وقال لها أن الكرة في ملعب المجموعة الاستثمارية، إذا قررت استئناف المحادثات مع مالك نيوكاسل، مايك آشلي.

وكانت المجموعة الاستثمارية قد وافقت في أبريل الماضي على صفقة لشراء نيوكاسل من مالكه الحالي مايك آشلي، مقابل 300 مليون يورو.

بيد أن عملية الشراء تعرضت لمعوقات كثيرة، قبل أن تعلن المجموعة الاستثمارية قبل أسابيع، فشل عملية الاستحواذ.

وأوضحت في بيان، أن تأخير إنجاز الصفقة يعني "أن الاتفاق التجاري بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن عرضنا الاستثماري لا يمكن أن يستمر".

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ومن جهتها، قالت الخبيرة المالية، أماندا ستيفلي، التي ترأس المجموعة الاستثمارية، إن قرار الانسحاب كان "صادما"، إذ كانت الصفقة ستوفر استثمارات في منطقة نيوكاسل.

وحملت ستيفلي، مسؤولية فشل الصفقة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ظل صامتا ولم يرد على كل التقارير التي حملته المسؤولية، كما لم يشرح سبب عدم إعطاء الضوء الأخضر للصفقة، والمماطلة في مناقشتها رغم مرور 17 أسبوعا على تقديم الملف.

المصدر: وكالات