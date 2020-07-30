السعودية تنسحب من صفقة الاستيلاء على نيوكاسل الإنجليزي

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية اليوم الخميس، أن المجموعة الاستثمارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية انسحبت رسميا من الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ونشرت "سكاي سبورتس" بيان المجموعة السعودية الرسمي وجاء نصه كالتالي: "مع التقدير العميق لتاريخ نيوكاسل يونايتد، فقد اتخذنا قرار الانسحاب من صفقة شراء النادي الإنجليزي. مع الأسف، كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بكل خططنا للاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة، وكنا نعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى مكانته المعروفة لدى مشجعيه".

وأضاف البيان: "انتظرنا طويلا بشأن عقد الصفقة، ولكن في النهاية، انتهت المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق بيننا وبين مالكي النادي، وكان من الصعب علينا الاستمرار في تلك الصفقة خاصة مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي ستقام فيها المباريات والتدريبات للفرق".

BREAKING: Saudi Arabia's Public Investment Fund, PCP Capital Partners and Reuben Brothers have withdrawn from the process to buy Newcastle United. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 30, 2020

وارتبط اسم نيوكاسل مؤخرا بإمكانية انتقال ملكيته إلى مستثمرين سعوديين يرغبون في شراء أسهم النادي الإنجليزي من مالكه الحالي، مايك آشلي.

وكانت التقارير في الفترة الماضية تؤكد على أن المستثمرين السعوديين قد توصلوا لاتفاق مع آشلي على دفع مبلغ مالي قيمته 300 مليون يورو للاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.

المصدر: وكالات