ليفربول يفلت من العقوبة رغم إهانة نجمه بصورة "عنصرية" وهو عار

أفلت ليفربول من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد واقعة تعليق مشجعي النادي الإنجليزي لافتة فيها طابع عنصري ضد لاعبهم ديفوك أوريغي.

وظهر في اللافتة صورة مفبركة لأوريغي وهو عار، ممسكا بكأس دوري أبطال أوروبا من تصميم حساب على موقع التواصل الاجتماعي ذي توجه عنصري، وذلك خلال مواجهة "الريدز" أمام مضيفه جنك البلجيكي لرابعة الجولات من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

Liverpool escape punishment over racist Divock Origi banner | https://t.co/EB8qVmA8lWpic.twitter.com/4PaHbrq7F4 — Mirror Football (@MirrorFootball) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

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وتمت مصادرة اللافتة بواسطة أفراد الأمن في الملعب قبل انطلاق اللقاء بـ35 دقيقة، وتبين لاحقا أن مراقب المباراة لم يسجل رسميا الواقعة.

ووصف ليفربول تصرف المشجع الإنجليزي بغير المقبول، وتم الإعلان عن عقوبة منعه من دخوله لأي مباراة للفريق مجددا.

ورغم مخاوف ليفربول من فرض عقوبة عليه من الاتحاد الأوروبي بسبب تصرف المشجع، لم يتم إصدار أي نوع من العقوبات على الفريق، لأن "اليويفا" لم يصله أي إخطار رسمي من مراقب اللقاء حول الموضوع.

وتمكن ليفربول من الفوز على جنك 4-1ذهابا، قبل أن يكرر الانتصار في "أنفيلد" 2-1، ليتصدر "الريدز" ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط .

المصدر:mirror.co.uk