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جوهرة ليفربول ماني يصف محمد صلاح بـ"المجنون"

الرياضة

جوهرة ليفربول ماني يصف محمد صلاح بـ
AFP OLI SCARFF
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أثنى السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على زميله النجم المصري محمد صلاح، مؤكدا على أنه سعيد بتطورهما معا في صفوف القلعة الحمراء.

وقال ماني، خلال تصريحاته لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة: "صلاح مهاجم مجنون ولاعب استثنائي ويعرف كيف يفعل كل شيء".

مضيفا: "مازال من دواعي سروري أن أتطور معه، لأن لدي شعورا بأننا نتحدث كرة القدم نفسها".

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وعن لاعب الوسط جيمس ميلنر، علق ماني: "إنه أكبر محترف قابلته في مسيرتي، يصل إلى التدريب قبل أي شخص آخر كل يوم ، وهو الذي يدير الغرامات بسبب التأخير، وهو صارم جدا في هذا الأمر".

ووصف السنغالي مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب بــ"الأب".

ويتربع ليفربول على عرش صدارة "البريميرليغ"، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب للموسم الماضي مانشستر سيتي.

المصدر: francefootball.fr

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