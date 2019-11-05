كلوب يدافع عن ماني في وجه اتهامات "التمثيل"

واجه المدرب الألماني يورغن كلوب الاتهامات للاعبه السنغالي ساديو ماني بتعمده السقوط في منطقة الجزاء، والتي وجهها مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقال المدرب الألماني: "لست واثقا ما إذا كان (غوارديولا) يتحدث عن ساديو أو عنا بشكل عام، لم أسمع اسم ساديو، ولا أدري كيف يمكننا أن نعرف بهذه السرعة ما حدث في المباراة".

وتابع: "كل ما يمكنني قوله هو أن ساديو لا يتعمد السقوط، حصلت حالة في مباراة أستون فيلا تخللها احتكاك سقط من بعده أرضا، ربما لم تكن ركلة جزاء، لكن كان ثمة احتكاك، وهو لم يقم بعرقلة نفسه بقدمه".

Liverpool boss Jurgen Klopp: “Sadio Mane is not a diver. I am not in the mood to talk about Manchester City." pic.twitter.com/vCPODDD6w9 — Natter Football (@NATTERFOOTBALL) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

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وكان قد حصل ماني على بطاقة صفراء السبت في مواجهة أستون فيلا لما اعتبره الحكم سقوطا متعمدا في المنطقة للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يصنع تمريرة حاسمة ويسجل هدفا متأخرا ليهدي فريقه الفوز 2-1.

وسيحتضن ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول مواجهة من العيار الثقيل بين متصدر البريمرليغ "الريدز" والوصيف الحالي مانشستر سيتي، الأحد المقبل.

ورفض كلوب في مؤتمره الصحفي، الاثنين، التطرق إلى مباراة القمة، مفضلا التركيز على دوري الأبطال حيث يلتقي اليوم الثلاثاء فريق جينك البلجيكي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة مع 6 نقاط، بفارق نقطة خلف نابولي الإيطالي.

المصدر: وكالات