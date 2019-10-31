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كلوب يلوح بالانسحاب من ربع نهائي كأس الرابطة بعد مباراة ليفربول

الرياضة

كلوب يلوح بالانسحاب من ربع نهائي كأس الرابطة بعد مباراة ليفربول
Globallookpress Marvin Ibo Guengoer
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هدد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بالانسحاب من ربع نهائي كأس كاراباو في حال لم يتم توفير مواعيد مناسبة لمباريات الفريق.

واحتج المدرب الألماني على جدول المباريات بسبب خوض الريدز لمنافسات كأس العالم للأندية هذا العام، حيث صرح عقب نهاية مواجهة أرسنال في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب "أنفيلد"، قائلا:"إن لم يتمكنوا من إيجاد موعد مناسب لنا، ليس الساعة الثالثة صباحا يوم الكريسماس، فنحن لن نلعب المباراة".

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مضيفا :"عليهم أن يتخذوا القرار، عليك أن تفكر في هذه الأشياء".

وتابع :"لقد لعبنا الليلة، أردنا الفوز، فعلنا ذلك، وإن لم يجدوا موعدا مناسبا لنا، فإننا لن نتمكن من لعب الدور التالي وأيا كان منافسنا، فسوف يمر".

وكان  زملاء محمد صلاح قد تمكنوا من تخطي عقبة أرسنال في الدور الرابع بصعوبة بالغة، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء 5-4.

المصدر: وكالات

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