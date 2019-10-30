ليفربول يهزم أرسنال في مباراة "الجنون" ومهرجان الأهداف (فيديو)

بلغ فريق ليفربول الدورربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم، على حساب ضيفه أرسنال، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (5-4)، اليوم الأربعاء، في لقاء مثير.

تقدم "الريدز" بهدف مبكر جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الألماني، شكودران موستافي، خطأ في مرماه، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك اللاعب الأوروغوياني، لوكاس توريرا، التعادل لفريق أرسنال في الدقيقة 19، وأضاف زميله البرازيلي، غابرييل مارتينيلي، هدفين متتاليين، في الدقيقتين (26 و36).

«Ливерпуль» с «Арсеналом» вообще забыли об обороне. 2:3 после первого тайма. А могло быть и больше 😳



Лови третий гол лондонцев. И обязательно включайся:https://t.co/7KUCiXiXRS#ЛиверпульАрсеналpic.twitter.com/wluZaBvSwj — Матч ТВ (@MatchTV) 30 октября 2019 г.

وقلص جيمس ميلنر الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 43، بهدف سجله من ضربة جزاء.

لكن الضيوف وسعوا الفارق من جديد، بحلول الدقيقة 54، عبر لاعبهم، أينسلي مايتلاند نيلس.

وأدرك ليفربول التعادل بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة كل من، أليكس أوكسليد تشامبرلين، والبلجيكي ديفوك أوريجي، في الدقيقتين (58 و62) على الترتيب.

💥 АААААААА. Ориги положил вот это. Парни, что вы творите? 😱



4:4 долго не продержалось. Безумие продолжается:https://t.co/hEdoW6DuzXpic.twitter.com/fqFjR85yjU — Матч ТВ (@MatchTV) 30 октября 2019 г.

وتقدم الضيوف للمرة الخامسة، في الدقيقة 70، عبر لاعبه، جوزيف ويلوك.

وعاد ديفوك أوريجي وأدرك التعادل "للريدز" في الوقت القاتل، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها لفريق ليفربول (5-4).

يذكر أن ليفربول خرج من من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في الموسمين الماضيين، بعد خسارته في معقله على ملعب "أنفيلد"، على يد كل من، ساوثهامبتون (0-1) في الموسم (2016-2017)، و تشيلسي (1-2)، في الموسم الماضي.

المصدر: RT