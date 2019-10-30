جوهرة ليفربول: ماني أسرع من صلاح وميسي من كوكب آخر

أعرب النجم الواعد في ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ريان بريوستر، عن رأيه بأن المهاجم السنغالي ساديو ماني يعتبر أسرع لاعب في صفوف "الريدز" حتى مقارنة مع زميله المصري محمد صلاح.

وقال بريوستر (19 عاما) في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو "أسرع لاعب في صفوف الريدز؟ سيكون الأمر محصورا بين ساديو ماني ومحمد صلاح، ولكني سأرجح كفة اللاعب السنغالي".

وأضاف "ماني سريع جدا، ولا يعود ذلك فقط إلى الإحصائيات في لعبة (الفيفا)، ولكن على أي حال هو وصلاح الأسرع في الفريق الإنجليزي".

Globallookpress

وتابع اللاعب الشاب "أعتقد أن ماني من أفضل الأجنحة في العالم، أما ميسي فمن كوكب آخر، ولكني لست مندهشا من أن ليونيل منح صوته لساديو في جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

المصدر: وكالات