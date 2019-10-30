ليفربول وأرسنال "قمة" من دون النجوم

تتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه أرسنال، في الساعة (19:30) بتوقيت غرينيتش، من مساء اليوم الأربعاء.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "المدفعجية"، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم.

وخلت تشكيلة "الريد" من أسماء معظم نجومه وفي مقدمتهم ثلاثي الهجوم: النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

المصدر: "facebook/LiverpoolFC/Arsenal"