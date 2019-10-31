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هل ينسحب ليفربول ويعبر أستون فيلا إلى "المربع الذهبي" لكأس الرابطة؟

الرياضة

هل ينسحب ليفربول ويعبر أستون فيلا إلى
Globallookpress
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أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للمحترفين "كاراباو"، التي جرى سحبها اليوم الخميس، فريق ليفربول في مواجهة أستون فيلا.

وهدد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عشية سحب القرعة، بالانسحاب من الدور ربع النهائي لكأس "كاراباو" في حال لم يتم توفير مواعيد مناسبة لمباريات الفريق.

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وتحفظ كلوب على جدول المباريات بسبب خوض "الريدز" منافسات كأس العالم للأندية هذا العام، حيث صرح عقب الفوز على أرسنال بركلات الترجيح (5-4) في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب "أنفيلد"، قائلا: "إن لم يتمكنوا من إيجاد موعد مناسب لنا، ليس الساعة الثالثة صباحا يوم الكريسماس، فلن نلعب المباراة".

المصدر: وكالات

 

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