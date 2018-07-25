حكاية غلام تركي حكم مصر واستقل بها

تمر اليوم ذكرى وفاة محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية التركية في مصر، والذي رحل في 25 يوليو عام 946 ميلاديا، عن عمر ناهز 64 عاما، وولد في 8 فبراير عام 882 ميلاديا.

كان "محمد بن طنغج الإخشيد" غلاما تركيا في الجيش العثماني لكنه تولى حكم مصر مكافأة له من الخليفة العباسي على تصديه لمحاولات الفاطميين دخول مصر، واستطاع بعد 5 سنوات من حكمه، الاستقلال بها.

وبحسب كتاب "الحلقة المفقودة والدين المختطف" للدكتور محمد فيصل، فإن محمد بن طغج، هو أول من أسس الدولة الإخشيدية في مصر، وكان غلاما تركيا من المماليك وأصله من فرغانة فى أوزبكستان، تولى حكم مصر في عهد الخليفة أبو العباس محمد الراضي بالله، وهو ابن المعتضد الذي بويع إثر خلع الحرس التركي لأخيه القاهر بالله سنة 322 هـ، والذي عوقب لمحاولته رفض قرار الحرس التركي بسمل عينيه.

وعندما تولى محمد بن طغج أمر البلاد طلب من الخليفة الراضي، أن يطلق عليه لقب الإخشيد، لأنه أراد أن يصل نسبه بالملوك الترك من أوزبكستان، إذ كان الملك هناك يلقب بالإخشيد.

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وخرج محمد بن طغج الإخشيدي، من بغداد إلى الشام، وكان في خدمة أحمد بن بسطام والي خراج الشام، وعندما انتقل إلى مصر، وتقلد ولاية خراجها، صحب معه الإخشيد إلى أن توفى ابن بسطام عام 297هـ، وخلفه ابنه على بن أحمد بن بسطام على خراج مصر.

اشترك محمد بن طغج مع الوالي التركي تكين الخزري، في مقاومة وصد الحملة الفاطمية الأولى على مصر سنة 302هـ، فضمه تكين إلى صحبته، وقربه إليه، ولم تقتصر خدمة الإخشيد على تكين، وإنما دفعه طموحه إلى التقرب من الشخصيات البارزة القوية، والعمل على نيل ثقتها، فخدم مؤنس الخادم أثناء وجوده فى مصر لمواجهة الفاطميين، وكانت لها الفضل فيما بعد ليتولي حكم مصر.

المصدر: اليوم السابع + وكالات