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تفاعل كبير مع آخر تغريدة نشرها الشاعر السعودي الراحل الأمير بدر عبد المحسن

مجتمع

تفاعل كبير مع آخر تغريدة نشرها الشاعر السعودي الراحل الأمير بدر عبد المحسن
Globallookpress
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أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداول آخر تغريدة نشرها الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال الأمير بدر بن عبد المحسن، في التغريدة التي نشرها على حسابه على منصة "إكس" بتاريخ 29 أبريل:" الناس ما همها ظروفك.. كود الذي يحزن لغمّك.. وإن شلت حملك على كتوفك.. بتموت ما أحد ترى يمّك".

والتغريدة الأخيرة للشاعر السعودي الكبير شاهدها أكثر من مليون ونصف المليون على "إكس"، وأعيد نشرها نحو 7 آلاف مرة.

وانهالت التعليقات على التغريدة داعية للشاعر الراحل بالرحمة والمغفرة، وكتب أحدهم: الله يرحمك ويغفر لك.

وكتب ناشطة: "بس السعودية كلها يمك الله يجعلك بجنات النعيم".

وعلق حساب آخر: "معقولة هالآبيات بتكون آخر شي قلته لنا".

وكتبت ناشطة: "يا الله مين كان يدري ان هالتغريدة بتكون آخر تغريدة له.. نصيحة انتبهوا لتغريداتكم واحذفوا اللي مايرضي الله".

وتوفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، اليوم السبت، وهو أحد أهم شعراء المملكة.

وتغنى بأشعاره فنانون بارزون، أهمهم محمد عبده وطلال مداح وعبد المجيد عبد الله، وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر.

المصدر: RT

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