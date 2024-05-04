تفاعل كبير مع آخر تغريدة نشرها الشاعر السعودي الراحل الأمير بدر عبد المحسن

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداول آخر تغريدة نشرها الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال الأمير بدر بن عبد المحسن، في التغريدة التي نشرها على حسابه على منصة "إكس" بتاريخ 29 أبريل:" الناس ما همها ظروفك.. كود الذي يحزن لغمّك.. وإن شلت حملك على كتوفك.. بتموت ما أحد ترى يمّك".

والتغريدة الأخيرة للشاعر السعودي الكبير شاهدها أكثر من مليون ونصف المليون على "إكس"، وأعيد نشرها نحو 7 آلاف مرة.

الناس ما همَّها ظروفكْ

كود الذي يحزن لغمّكْ

وإن شلت حملك على كتوفكْ

بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ — بدر بن عبدالمحسن (@albadr) April 29, 2024

وانهالت التعليقات على التغريدة داعية للشاعر الراحل بالرحمة والمغفرة، وكتب أحدهم: الله يرحمك ويغفر لك.

الله يرحمك ويغفر لك pic.twitter.com/7lZCPXcW0w — ‏ فالكون (@iFalcon10) May 4, 2024

وكتب ناشطة: "بس السعودية كلها يمك الله يجعلك بجنات النعيم".

بس السعودية كلها يمّك 😔😔😔

الله يجعلك بجنات النعيم — راويـة (@irir_93) May 4, 2024

وعلق حساب آخر: "معقولة هالآبيات بتكون آخر شي قلته لنا".

وكتبت ناشطة: "يا الله مين كان يدري ان هالتغريدة بتكون آخر تغريدة له.. نصيحة انتبهوا لتغريداتكم واحذفوا اللي مايرضي الله".

معقوله هالابيات بتكون اخر شي قلته لنا



يارب انك بخير وصحه وعافيه وان خبر موتك اشاعه 💔💔 — خآلد 🥂 (@k_1ll_) May 4, 2024

وتوفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، اليوم السبت، وهو أحد أهم شعراء المملكة.

وتغنى بأشعاره فنانون بارزون، أهمهم محمد عبده وطلال مداح وعبد المجيد عبد الله، وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر.

المصدر: RT