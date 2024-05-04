وفاة أحد أهم شعراء السعودية (صورة)

توفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزير آل سعود، اليوم السبت، وهو أحد أهم شعراء المملكة والذي تغنى بكلماته كبار الفنانين السعوديين والعرب.

ونشرت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وقالت: إنا لله و إن اليه لراجعون و ﻻ حول و لا قوه اﻻ بالله العلي العظيم.. اللهم إن بدر بين يديك لا حول له ولا قوة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة" مرفقة مع التغريدة عدة صور للشاعر بدر عبد المحسن.

انا لله و ان اليه لرجعون و ﻻ حول و لا قوه اﻻ بالله العلي العظيم



اللهم إن بدر بين يديك لا حول له ولا قوة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة#بدر_بن_عبدالمحسنpic.twitter.com/fV4cpBMz4R — فهده بنت فهد ال سعود (@Fahdafahadk) May 4, 2024

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلا: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".

رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته … عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي…خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال pic.twitter.com/cTLcO4CGdW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 4, 2024

ولم يتم تداول سبب واضح للوفاة حتى اللحظة، على وسائل الإعلام السعودية.

والشاعر الراحل من مواليد 2 أبريل 1949، والاسم الأدبي له هو "مهندس الكلمة" وهو شاعر نبطي وعمل رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون ونال جائزة وشاح الملك عبد العزيز عام 2019.

المصدر: RT