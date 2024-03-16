 
مباشر

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

مجتمع

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x66f

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت وفاة الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 رمضان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..