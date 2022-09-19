مفتي مصر السابق: "المسيح رفع للسماء منذ ساعة والنبي محمد منذ 45 دقيقة"

قال مفتي مصر السابق على جمعة، إن اليوم في الملأ الأعلى مدته 24 ساعة، وفي الأرض 50 ألف سنة، بالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ2000 سنة في الأرض.

إقرأ المزيد

وأضاف على جمعة خلال حلقة برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، إن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام رُفع إلى السماء منذ ساعة واحدة، لأن اليوم في الملأ الأعلى اللي مدته 24 ساعة، في الأرض يساوي 50 ألف سنة، وبالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ2000 سنة في الأرض.

وتابع: "هذا يعني أن سيدنا عيسى رُفع إلى السماء منذ نحو ساعة بتوقيت السماء، يعني هو حاسس إنه مضى عليه ساعة، أما سيدنا محمد فرُفع منذ ساعة إلا ربع، يعني حوالي 45 دقيقة".

وأضاف أن "الشخص في الحياة لو عاش 100 سنة على وجه الأرض، كأنه عاش 3 دقائق في الملأ الأعلى والسماوات العلى، ولو أخدت بالك من نسبة الوقت والزمان لأكثرت من الدعاء وإذا لم تأخذ حقك في الدنيا ستأخذه في الأخرة، فمن ظُلم يرفع مسألته إلى الله، واللي ظلمك هيتحاسب".

المصدر: المصري اليوم