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مصر.. 5 ممرضات يسرقن مجوهرات لمتوفية بكورونا في مستشفى والسلطات تتدخل

مجتمع

مصر.. 5 ممرضات يسرقن مجوهرات لمتوفية بكورونا في مستشفى والسلطات تتدخل
Globallookpress
أرشيف
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أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة 5 ممرضات بقسم العزل بمستشفى قنا العام بمحافظة قنا، إلى المحاكمة الجنائية لسرقتهن مجوهرات سيدة بعد وفاتها جراء إصابتها فيروس كورونا.

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وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغا من نجل المتوفاة بسرقة "غويشتين ذهب وحلق" من والدته التي توفيت أثناء تواجدها بقسم العزل بمستشفى قنا العام.

وتوصلت مباحث قسم شرطة قنا إلى وجود أكثر من واقعة حدثت بهذا الشأن حول قيام طاقم التمريض بمستشفى قنا العام "قسم العزل" بالاستيلاء وسرقة المتعلقات الخاصة بالمتوفين بحالات فيروس كورونا وأنهم لم يراعوا حرمة المتوفين.

وتم تحديد هوية المتهمات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

ناصر حاتم ـ القاهرة 

المصدر: RT

 

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