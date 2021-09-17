تشييع جثمان فتاة "سيتي ستارز" المنتحرة في مصر

قامت مجموعة من المواطنين في مصر بتشييع جثمان فتاة مول "سيتي ستارز" المنتحرة من السيدة نفيسة، وسط انهيار أقاربها وأصدقائها.

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وظهرت والدة الفتاة التي تدعى ميار محمد، في حالة يرثى لها، إذ كانت منهارة وتمسك بالنعش الذي يحمل جثمان ابنتها.

وقبل قليل انتهت مشرحة زينهم من أعمال تشريح جثمان ميار محمد، 23 سنة، الطالبة في كلية طب الأسنان، والتي انتحرت في مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وبينت التحقيقات أن الفتاة رتبت للانتحار داخل المول قبل 24 ساعة من التخلص من حياتها، وأنها اختارت مكان الانتحار وهو المكان الذي قفزت منه في الطابق السادس من أمام صالة المطاعم، وأنها استخدمت المقعد و"الترابيزة" لسرعة القفز من على الحاجز الزجاجي.

المصدر: الوطن