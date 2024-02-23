حكومة أرمينيا تسيئ إلى روسيا وتريد منها في الوقت نفسه أن تحارب أذربيجان معها. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

تناول رئيس تحرير Politik.am الأرمينية، بوريس مورازي، قضايا العلاقات الأرمينية الروسية في سياق التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مؤخرًا، في اجتماع مع ممثلي الجالية الأرمينية في ميونيخ بألمانيا. وللتذكير فقد قال باشينيان: "لقد قلت بالفعل إن أرمينيا ليست حليفة لروسيا فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، وهذا هو موقفنا الصادق".

وإليكم ما قاله الصحفي الأرميني المعروف بوريس مورازي تعليقًا عن ذلك:

إذا قوّمنا هذا التصريح من وجهة نظر منطق اليوم، على خلفية الأحداث بعد العام 2020، فيمكننا القول إن ردة فعل نيكول باشينيان معقولة. يحاول باشينيان عدم التدخل في مشاكل روسيا، لأن روسيا لم تتدخل بشكل علني أو واضح في مشكلة آرتساخ (قره باغ) من وجهة نظر أرمينيا.

ولكن إذا نظرنا إلى هذا التصريح في سياق السنوات الـ15-20 الأخيرة، على الأقل، فسنفهم أن موقف أرمينيا في العلاقات مع حليفتها روسيا كان كذلك خلال هذه الفترة الزمنية. وهذا بدوره السبب وراء رد موسكو بالشكل المناسب.

إذا كنا نظن أن لدينا مصالح مشتركة مع جورجيا وأوكرانيا والغرب، وفي الوقت نفسه ليس لدينا أي التزام بمساعدة روسيا في القضايا المذكورة أعلاه، فلماذا نتوقع إذن أن تكون روسيا، على سبيل المثال، ملزمة بالمشاركة بشكل مباشر في حربنا مع أذربيجان؟ عندما نعارض روسيا بشكل واضح في مناسبات مختلفة، يجب أن نفهم أن الشيء نفسه يمكن أن يحدث لنا.

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